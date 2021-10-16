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المفوضية العراقية تعلن الانتهاء من تدقيق نتائج الانتخابات البرلمانية

السبت، 16 أكتوبر 2021 11:01 م
المفوضية العراقية تعلن الانتهاء من تدقيق نتائج الانتخابات البرلمانية انتخابات العراق - أرشيفية
كتب محمد جمال

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قال رئيس مجلس المفوضين العراقي، إن النتائج الأولية الكاملة للانتخابات البرلمانية، متاحة على الموقع الرسمي للمفوضية، وأكد الانتهاء من عملية "تدقيق النتائج"، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وأضاف رئيس المفوضين، في مؤتمر صحفى، مساء السبت، أنه تم عد نتائج 3681 محطة اقتراع يدوياً، مؤكداً التزام المفوضية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

يذكرأن، وجهت الحكومة العراقية رسائل شديدة اللهجة لكافة المليشيات المسلحة التي هددت بالنزول إلى الشارع، بعد ساعات من الإعلان عن نتائج الانتخابات العراقية، في الوقت الذى واصلت فيه القوى الدولية الإشادة بنزاهة الانتخابات التشريعية العراقية، فيما تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في تسلم الطعون بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية. وبموجب القانون تنتهي يومَ غد مهلةُ تقديم الطعون.

من جانبه قال مهند نعيم مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي، إنه إذا فكر طرف باستخدام السلاح فلن يجد الوقت لمراجعة قراره، وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي، أن على الأحزاب التعامل بسلاح القانون والابتعاد عن عقلية العسكرة.

وتابع مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن الانتخابي: من يستقوى على الدولة سيعامل معاملة زعيم داعش السابق، وقال مستشار رئيس وزراء العراق، إن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء لا يزال أمامه الكثير ليقدمه للدولة.

من جانبها قالت دائرة الإعلام في العراق، إن هناك 8547 محطة انتخابية لم ترسل نتائجها حتى الآن، موضحة النتائج الأولية للانتخابات في العراق يمكن أن تتغير، فيما قالت البعثة الأممية إلى العراق: ندعم إجراءات المفوضية العليا للانتخابات.


انتخابات العراق

بغداد

العراق

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