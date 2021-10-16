اليوم السابع
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المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب محل حاز طن لحوم وكبدة فاسدة بالقاهرة

السبت، 16 أكتوبر 2021 03:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب محل حاز طن لحوم وكبدة فاسدة بالقاهرة لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على

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طالب النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة ، بفحص عينة من طن لحوم وكبدة فاسدة ضبطت بحوزة صاحب محل قبل بيعها للمواطنين فى القاهرة.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وتمكنت حملة تموينية، فى ضبط (1.66 طن "لحوم – كبدة مُجمدة") بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


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