المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب محل حاز طن لحوم وكبدة فاسدة بالقاهرة

كتب سليم على

طالب النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة ، بفحص عينة من طن لحوم وكبدة فاسدة ضبطت بحوزة صاحب محل قبل بيعها للمواطنين فى القاهرة.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وتمكنت حملة تموينية، فى ضبط (1.66 طن "لحوم – كبدة مُجمدة") بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.