المؤبد لشاب قتل شقيقته طعنًا بالسكين في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة، حضوريًا، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من: المستشار السيد عبدالعزيز محمود، والمستشار عماد أبو الحسن عبد اللاه، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية كلا من: طارق عكاشة، وإسماعيل عوكل، بالسجن المؤبد لشاب لاتهامه بقتل شقيقته طعنًا بالسكين.

وتعود القضية رقم 7159 لسنة 2019 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 928 لسنة 2019 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 14 مايو 2019 بتلقي قسم شرطة الضواحي بلاغًا بمقتل المجني عليها "ز.م.م.ع.ا"، وتوصلت تحريات المباحث بقيام المدعو "ا.م.م.ع.ا" 31 عامًا، بقتل شقيقته المجني عليها حال تواجدها بمنزل الشاهدة الأولى في القضية، بأن تعدى عليها مستخدمًا الأسلحة البيضاء التي ضبطت بحوزته قاصدًا من ذلك قتلها.

وتضمن قرار المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، الخاص بإحالة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد بدائرة محكمة استئناف الاسماعيلية، توجيه الاتهام للمتهم بأنه قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحين أبيضين، وترصد لها، وما أن ظفر بها حتى وجه لها عدة طعنات من الأسلحة حوزته قاصدًا قتلها.