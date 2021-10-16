القوى العاملة تحيل 28 شكوى عمالية للقضاء بالدقهلية وتدرس حل 53 أخرى

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، تعيين 1440 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 1440 شابا منهم 34 من ذوى القدرات .

وأوضحت المديرية، أنها قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 14 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 7 عمال مسجلين ، و 3943 جنيها رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 55 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وقال أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره لوزارة القوى العاملة عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي - إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 1052 منشأة وتم القيام بـ 32 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 8 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 124 شكوى عمالية تم تسوية 2 شكوى منها ودياً ، وإحالة 28 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى ، ومازالت 53 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1386 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1968 عاملا على مهن مختلفة.