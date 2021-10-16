اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أكتوبر 2021 12:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تحيل 28 شكوى عمالية للقضاء بالدقهلية وتدرس حل 53 أخرى

السبت، 16 أكتوبر 2021 09:49 ص
القوى العاملة تحيل 28 شكوى عمالية للقضاء بالدقهلية وتدرس حل 53 أخرى وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، تعيين 1440 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 1440 شابا منهم 34 من ذوى القدرات .
 
وأوضحت المديرية، أنها قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 14 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 7 عمال مسجلين ، و 3943 جنيها رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 55 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
 
وقال أحمد القللي مدير المديرية - في تقريره لوزارة القوى العاملة عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي - إن المديرية  قامت  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 1052 منشأة وتم القيام بـ 32 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 8 ندوات توعية ،  بالإضافة إلى  تلقى 124 شكوى عمالية تم تسوية 2 شكوى منها ودياً ، وإحالة 28 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى ، ومازالت  53  شكوى منها تحت البحث والدراسة.
 
كما قامت المديرية باستخراج 1386 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1968 عاملا على مهن مختلفة.
 
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 381 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بالدقهلية

كعب العمل

العمالة غير المنتظمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة تعلن توفير 1406 فرص عمل برواتب تصل لـ 5 آلاف جنيه.. اعرفها

السبت، 16 أكتوبر 2021 09:29 ص

القوى العاملة تعلن تعيين 698 شابًا بجنوب سيناء

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 11:03 ص

القوى العاملة: الخميس المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 10:25 ص

القوى العاملة: 1000 منحة تدريبية للمهندسين حديثى التخرج فى مجال تكنولوجيا المعلومات

الخميس، 14 أكتوبر 2021 12:42 م

القوى العاملة: تعيين 58 شاباً واستخراج 181 شهادة قياس مستوى بمطروح

الخميس، 14 أكتوبر 2021 10:17 ص

القوى العاملة تحرر 91 محضراً وتمهل121 منشأة مخالفة بسوهاج

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 09:34 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة