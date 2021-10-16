اليوم السابع
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السبت، 16 أكتوبر 2021 01:18 م
أكرم القصاص
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العراق: القبض على 7 من عناصر داعش بالموصل

السبت، 16 أكتوبر 2021 01:00 م
العراق: القبض على 7 من عناصر داعش بالموصل تنظيم داعش
أ ش أ

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ألقت قوات الأمن العراقية، القبض على 7 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بايسر الموصل.

وذكرت قيادة عمليات بغداد - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - أن قوة من فرقة المشاة الـ(11) ألقت القبض أيضا على متهم بالإرهاب في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد، كما ألقت الأجهزة المشتركة في قيادة عمليات بغداد القبض على عدد من المطلوبين للقضاء بتهم ترويج وتعاطي المخدرات، وانتحال صفة رسمية، وحيازة أسلحة نارية وعتاد، بالإضافة إلى مواد مخدرة، مضيفة أن الشرطة الاتحادية ألقت القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة، وترويج المخدرات، خلال عمليات بحث وتفتيش.

 

 

 


العراق

بغداد

داعش

اخبار العراق

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