اليوم السابع
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العراق : العثور على مخبأ كبير للعبوات الناسفة وصواريخ كاتيوشا في كركوك

السبت، 16 أكتوبر 2021 10:03 ص
العراق : العثور على مخبأ كبير للعبوات الناسفة وصواريخ كاتيوشا في كركوك تنظيم داعش
(أ.ش.أ)

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عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية على مخبأ كبير للعبوات الناسفة وصواريخ كاتيوشا ومواد أخرى ضمن قاطع عمليات كركوك.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية العراقية اليوم السبت عن بيان لقيادة الشرطة قوله "إن المخبر يقع في أطراف وادي "ابو خناجر" في قرية "السلام" التابعة إلى ناحية الرياض في محافظة كركوك ويضم 11 عبوة ناسفة، و11 صاروخ كاتيوشيا، صاروخي قاذفة، و8 مساطر تفجير، و 4 قنابر هاون 23ملم، وصاروخ spj 9، وقنبرة هاون 120 ملم، تم تفكيكها وإتلافها من قبل وحدة معالجة المتفجرات.

 

 

 


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