الصين تُحذر من "موجة باردة" ورياح عاتية

(أ.ش.أ)

جدد المركز الصيني للأرصاد الجوية، اليوم السبت تحذيره لمواجهة كتلة هوائية باردة، متوقعا أن تجتاح درجات الحرارة المنخفضة والرياح مناطق واسعة في البلاد.

وقال المركز - وفقا لوكالة شينخوا الصينية - إنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ما بين 6 إلى 10 درجات مئوية في أجزاء من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى والشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية في البلاد، وذلك منذ الساعة 8 صباح اليوم السبت وحتى الساعة 8 صباح الاثنين المقبل.

وستشهد بعض المناطق في مقاطعات شاندونغ وخنان وآنهوي وجيانغسو وتشجيانغ انخفاضاً في درجات الحرارة بأكثر من 14 درجة مئوية، وفقا للمركز.

كما توقع المركز حدوث رياح قوية وعاتية في معظم المناطق الوسطى والشرقية خلال الأيام القادمة.

ونصح المركز العامة باتخاذ تدابير الحيطة والحذر من الجو البارد والرياح القوية، داعياً سلطات المرور والشرطة للاستعداد لمواجهة ظروف الطرق الجليدية.