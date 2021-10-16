وقال نورلاند - خلال لقائه رئيس المفوضية الليبى عماد السايح: "نحن متشجعون لرؤية أن الليبيين حريصون على التصويت ودفع البلاد كافة في الجنوب والشرق والغرب لتكون أقرب إلى الاستقرار والازدهار"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.