"الداخلية" تضبط 1263 طن قمح مستورد بها حشرات.. إنفوجراف

كتب محمود عبد الراضي

يبرز إنفوجراف جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة، حيث واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت الجهود في ضبط (1118) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، حيث اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملة نوعية ومكانية بنطاق محافظة بنى سويف أسفرت عن ضبط عدد (106) قضايا منها عدد (9) قضايا لحوم بمضبوطات وزنت "4,685" طن.. أبرزهم ضبط (2,4 طن "لحوم مجمدة") بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة بنى سويف، وضبط (83,4 طن "غاز صب" للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أبارح غير مشروعة وكذا حيازتة أسطوانات صغيرة الحجم ناقصة الوزان بمقدار 90 جراما فى الأسطوانة الواحدة.. قدرت بقيمة مالية 433680 جنيها) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الغازات البترولية) بمحافظة بنى سويف.

واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملة نوعية ومكانية بنطاق محافظة الشرقية أسفرت عن ضبط عدد (66) قضية.. أبرزها ضبط (1263 طن "قمح مستوردة") معبأة داخل الصوامع "مصابة حشرياً" – 66 طن "خليط زوائد" معبأ داخل شكائر بها نقص فى الأوزان بمقدار 78 جراما فى الشيكارة الواحدة زنة الـ40 كيلو جرام) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشركات لإنتاج الدقيق الفاخر) بمحافظة الشرقية، وضبط ( 3 طن "هوالك بسكويت") سبق إستخدامها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لإعادة تدويرها وإدخالها فى عملية التصنيع وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية) بمحافظة الشرقية .

وتمكنت الجهود من ضبط (1,66 طن "لحوم – كبدة مُجمدة") بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (2,812 طن "خضروات مُجمدة مختلفة الأنواع") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك مخزن) بمحافظة الشرقية، وضبط (20 طن "عسل أسود") معبأة داخل صفائح مدون عليها علامات وهمية غير مسلجة – 5,2 طن مخللات ) معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط (18,5 طن "ملح طعام - مخللات") منتج نهائى ومستلزمات إنتاج معبأ داخل شكائر وبراميل "مجهولة المصدر" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية ، وضبط (200 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعا للإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أبارح بصورة غير مشروعة) بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية، وضبط (30430 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ومخدرة وكذا مهربة جمركياً مجهولة المصدر) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، وضبط (9,3 طن أعلاف حيوانية – مركزات أعلاف) معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.