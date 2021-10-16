اليوم السابع
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التعليم العالى: انتظام تطعيم الطلاب وتزايد أعداد المقبلين لتلقى لقاح كورونا

السبت، 16 أكتوبر 2021 11:39 ص
التعليم العالى: انتظام تطعيم الطلاب وتزايد أعداد المقبلين لتلقى لقاح كورونا تطعيم الطلاب بلقاح كورونا
كتب ـ محمد صبحى

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أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى انتظام الدراسة فى الجامعات مع بداية الأسبوع الثانى من العام الجامعى 2021 / 2022 ، وسط تطبيق صارم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .
 
وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك انتظاما أيضا فى تطعيم طلاب الجامعات بلقاح كورونا، موضحا أن الأسبوع الأول من الدراسة شهد تزايدا فى أعداد الطلاب المقبلين على التطعيم، خاصة فى ظل تزايد أعداد النقاط الخاصة بالتطعيم بالإضافة إلى توفير التطعيم فى مستشفى الطلبة بالجامعات لمواجهة أى تكدس وتطعيم المستجدين أثناء توقيع الكشف الطبى .
 
وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن الفترة الحالية تمثل  فرصة الطلاب للحصول على لقاح  كورونا قبل بدء تفعيل قرار حظر الدخول الى الحرم الجامعى بدون الحصول على تطعيم كورونا، كما أنه بالتزامن مع ذلك تم وضع شروط مثل تحديد التسكين  فى المدينة الجامعية على الطلاب الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا .
 
ولفت الدكتور عادل عبد الغفار إلى أن هناك انتظام كامل فى الأنشطة الطلابية ، سواء الفردية أو الالعاب الجماعية ، و تم تنظيم بطولة الرماية بمشاركة 13 جامعة خلال الأسبوع الأول لانطلاق العام الجامعى الجديد 2021 - 2022.
 
 

التعليم العالى

عادل عبد الغفار

لقاح كورونا

الجامعات

اخبار مصرية

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