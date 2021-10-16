اليوم السابع
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التضامن: ميكنة الخدمات بنهاية 2021.. و35 مليون مواطن يستفيد من "تكافل وكرامة"

السبت، 16 أكتوبر 2021 09:17 م
التضامن: ميكنة الخدمات بنهاية 2021.. و35 مليون مواطن يستفيد من "تكافل وكرامة" وزيرة التضامن
كتب إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن عليها تكون مع المواطنين طوال الوقت، لتعكس نبض الشارع لصناع القرار والقيادة السياسية داخل الدولة، لحل مشكلات الناس ومواجهة تحدياتهم.
 
أضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أنه سيتم ميكنة كل خدمات وزارة التضامن الاجتماعي بنهاية 2021، متابعه: "من تجربتنا بتكافل وكرامة أصبح لدينا 35 مليون فرد، أي 9.5 مليون أسرة بكل بيانتهم".
 
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التضامن تقوم بعمل دراسات الأثر الاجتماعي قبل تسكين المواطنين في مجتمعات سكنية وعمرانية جديدة، مشيره إلى تسكين 800 أسرة بمنطقة "سن العجوز" ضمن المشروعات البديلة للإسكان غير الآمن، وتم إدماج الأسر اجتماعيا مع المجتمع الجديد بشكل جيد.

وزيرة التضامن

تكافل وكرامة

الحياة اليوم

مصطفى شردى

قناة الحياة

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