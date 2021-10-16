التخطيط: إطلاق جائزة التميز الداخلية للجامعات نهاية العام

كتبت أسماء أمين

كشف المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى، عن إطلاق جائزة التميز الداخلية للجامعات نهاية العام الحالى، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والبحث العلمى.

واوضح مصطفى ل"اليوم السابع " ان الهدف من الجائزة العمل على زيادة التنافسية بين الكليات وصولا الى الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي " لافتا ان الجامعات لديها كوادر اكاديمية وادارية قوية واتساقا مع فكرة تعميق الجائزة وجدنا ان الجامعات هى الفئة الاقرب لعمل جوائز داخلية .

وتابع الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى انه سيتم تطبيق جوائز داخلية للجامعات للعمل على زيادة التنافسية بين الجامعات للوصول الى افضل متسابق لدخوله فى الحائزة الوطنية ،ويامل فى انتشار اثارها بين المؤسسات الاخرى .

واوضح مصطفى أن الدروة شهدت اشتراك 279 كلية .وزادت خلال الدورة الثانية عام 2020 لتصل الى 400 كلية ،مؤكدا ان الجامعات من الفئات الهامة لجائزة مصر للتميز الحكومي