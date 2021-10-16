التحالف العربى يعلن تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 160 عنصرا حوثيا فى مأرب

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أعلن التحالف العربى، بقيادة المملكة العربية السعودية، تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية فى منطقة العبدية بمحافظة مأرب اليمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر التحالف - فى بيان نقلته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت أن العمليات استهدفت عناصر الحوثى بالعبدية، وأسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية ومقتل 160 عنصرا حوثيا.

وأكد البيان، أن التحالف العربى سيستمر فى دعم واسناد الجيش اليمنى لحماية المدنيين من انتهاكات الحوثى الإرهابية.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط.

ذكرت ذلك قناة (الإخبارية) السعودية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد، كما أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، عن اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية لمسيرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وأضاف التحالف ، وفقًا لقناة “العربية” الفضائية، أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت فى محيط مطار أبها الداخلي.

وكان التحالف أعلن فى وقت سابق اعتراض وتدمير مسيرتين فى محافظة الجوف اليمينة تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائى وشيك نحو السعودية، موضحًا أنه تم تدمير موقع الحوثيين بالجوف يستخدم لتفخيخ وإطلاق المسيرات.

وكانت التحالف أعلن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق فى محافظة الحديدة، مؤكدًا تدمير 3 زوارق مفخخة فى الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.