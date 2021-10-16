البنتاجون يلتزم بتعويضات أسر ضحايا الغارة الجوية ويعمل على نقلهم من أفغانستان

كتبت رباب فتحى

قالت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم تعويضات لأقارب الأشخاص العشرة الذين قُتلوا في غارة جوية بطائرة بدون طيار في أفغانستان في أغسطس.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان: إن وزارة الدفاع تعمل أيضا مع وزارة الخارجية لمساعدة أفراد الأسرة الناجين من الانفجار في كابول على الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وقال كيربي إن الأمر أثير في اجتماع الخميس بين الدكتور كولين كال ، وكيل وزارة الدفاع للسياسة ، والدكتور ستيفن كوون ، مؤسس ورئيس مجموعة التغذية والتعليم الدولية غير الربحية. وكرر كال التزام وزير الدفاع لويد أوستن تجاه العائلات ، بما في ذلك تقديم مدفوعات "تعزية" على سبيل الهبة. ولم يذكر المبلغ الذي سيتم تقديمه.

في 29 أغسطس، أصاب صاروخ هيلفاير أمريكي سيارة يقودها زماري أحمدي ، وقُتل 10 أفراد من الأسرة ، بينهم سبعة أطفال ، في الغارة.

بعد أسابيع ، وصف الجنرال في مشاة البحرية فرانك ماكنزي ، قائد القيادة المركزية الأمريكية ، الضربة بأنها "خطأ مأساوي" وقال إن المدنيين الأبرياء قتلوا بالفعل في الهجوم الذين ظنوا أنه يستهدفون مقاتلى تنظيم داعش من خلاله.

وخلال الاجتماع يوم الخميس ، قال كال أن أحمدي كان يعمل مع مؤسسة لسنوات عديدة ، "يوفر الرعاية والمساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الذين يواجهون معدلات وفيات عالية في أفغانستان" ، وفقًا لكيربي.

وقال صميم أحمدي ، ابن زوجته البالغ من العمر 24 عامًا ، لصحيفة واشنطن بوست إن "الوضع في أفغانستان ليس جيدًا". وأضاف: "سواء في أمريكا أو في بلد آخر ، نريد السلام والراحة لسنواتنا المتبقية. الجميع يخطئون. لا يمكن للأمريكيين إعادة أحبائنا ، لكن يمكنهم إخراجنا من هنا."

دافع الجيش الأمريكي في البداية عن الضربة ، قائلاً إنها استهدفت "ميسر" تابع لتنظيم داعش وعطلت قدرة المتشددين على تنفيذ هجمات خلال المرحلة الأخيرة الفوضوية من انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان.

سرعان ما ظهرت التناقضات بين تصوير الجيش للضربة والنتائج على الأرض.

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" ومنظمات إخبارية أخرى أن سائق السيارة المستهدفة كان موظفًا قديمًا في منظمة إنسانية أمريكية.