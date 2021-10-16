وطالبت البحرين بضرورة ضبط النفس وعدم التصعيد من أجل وقف سفك الدماء والحفاظ على الاستقرار والأمن لصالح الشعب اللبناني الشقيق، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).