اليوم السابع
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البابا تواضروس يمنح رتبة القمصية لـ 15 كاهنا بالإسكندرية.. تعرف عليهم

السبت، 16 أكتوبر 2021 02:13 م
البابا تواضروس يمنح رتبة القمصية لـ 15 كاهنا بالإسكندرية.. تعرف عليهم القداس الإلهي
كتب: محمد الأحمدى

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صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، القداس الإلهي، صباح اليوم السبت في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ورسم قداسته ضمن صلوات القداس 15 من الآباء كهنة الإسكندرية قمامصة، حيث جرى ذلك عقب صلاة الصلح.
 
والقمامصة الجدد هم:
 
القمص ميخائيل يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بالزوايدة.
 
القمص لوقا شفيق كاهن كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بأرض فرعون.
 
القمص أيوب مكرم كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج. 
 
القمص مينا يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بفلمنج.
 
القمص صموئيل منير كاهن كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بعزبة دنا.
 
القمص يوأنس عزيز كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بكليوباترا.
 
القمص تادرس نيروز كاهن كنيسة القديس الأنبا بولا بمنطقة نادي الصيد.
 
القمص يوسف ثابت كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بسموحة.
 
القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بكرموز.
 
القمص مرقس ميلاد كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك.
 
القمص تكلا وليم كاهن كنيسة القديس الأنبا تكلا بالإبراهيمية.
 
القمص روفائيل شنودة كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالحضرة.
 
القمص تادرس عطية الله كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والأمير تادرس بمنطقة مطار النزهة.
 
القمص أباكير فكري كاهن كنيسة القديسين أباكير ويوحنا بأبوقير.
 
القمص جوارجيوس ماهر كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس أبوقير.
 
 
 
 وشارك في صلوات القداس والرسامة من أحبار الكنيسة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، والأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) 
 
كما شارك في الصلوات القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية ومجمع كهنة الأسكندرية وبعض من الشعب وأسر القمامصةالجدد.
 
 
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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

رسامه قمامصه

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