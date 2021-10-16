البابا تواضروس يرقى 15 كاهنا إلى رتبة القمصية بالإسكندرية.. لايف وصور

الاسكندرية - جاكلين منير

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف، حيث ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس صباح اليوم بالكنيسة المرقسية وسط الإسكندرية، بمناسبة ترقية 15 كاهنا إلى رتبة القمصية بالكنيسة، من مختلف كنائس الإسكندرية شرقا وغربا، وألقى قداسته عظة روحية خلال القداس، تحدث خلالها عن قيمة الوقت فى حياة الإنسان.

وأكد أن الوقت هو أغلى ثروة يمتلكها الإنسان وليس الأموال والعقارات والممتلكات، حيث حث الشعب على ضرورة الحفاظ على الوقت واستثماره فى خدمة و محبة الله، استعدادا للانتقال إلى السماء، حتى لا يأتى وقت يندم فيه الإنسان على تمضية الوقت فى أشياء أرضية لا تشفع له فى السماء .

وانطلق القداس في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بحضور أكثر من 100 كاهن، بالإضافة إلى أساقفة الإسكندرية الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والأنبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية والانبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والقمص إبرام اميل مقرر لجنة المرأة بالمجمع المقدس ووكيل البطريركية بالإسكندرية، وأعداد قليلة من أبناء الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية الذي تم حضورهم عبر الدعاوي المخصصة مسبقاً تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية



البابا تواضروس يرقى 15 كاهن الى رتبة القمصية