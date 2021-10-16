البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات القداس الإلهى لترقية كهنة بالإسكندرية

كتب ـ محمد الأحمدى

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم صلوات القداس الإلهى لترقية آباء كهنة لرتبة القمصية فى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وكان قداسته قد ترأس أمس الجمعة صلاة جنازة الأنبا كاراس أسقف المحلة الكبرى فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ونعى قداسته والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الحبر الجليل والأسقف الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرىالذي توفى تاركًا وراءه رصيدًا زاخرًا من الخدمة الباذلة، والعمل الرعوي الأمين.

وذكر بيان الكنيسة الأرثوذكسية، أن الأنبا كاراس كان يتمتع بقلب نقي وبساطة في كافة معاملاته، فربح بهما محبة الجميع، وجذبت كلماته قلوب أبنائه فكان لها تأثير واضح في نفوس كثيرين.