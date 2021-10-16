الاتصالات تعقد لقاءات مع شركات تكنولوجيا في معرض جيتكس بدبي لجذب الاستثمارات

رسالة دبي - هبة السيد

توجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم على رأس وفد رفيع المستوى إلى مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال"، ومعرض "إكسبو دبى 2020"، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصري.

من المقرر أن يلقى الدكتور عمرو طلعت كلمة فى مؤتمر "رؤى القادة" المنعقد فى 17 أكتوبر ضمن فعاليات معرض "جيتكس جلوبال".

كما سيشارك الدكتور عمرو طلعت فى ندوة بعنوان "فرص الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية فى مصر" فى 18 أكتوبر ضمن فعاليات معرض "إكسبو دبى 2020".

كما سيعقد الدكتور عمرو طلعت عددا من اللقاءات مع مسئولي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك، واستعراض القدرات والمزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والفرص الاستثمارية المتاحة به.

جدير بالذكر أنه تعقد الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى خلال الفترة من 17 وحتى 21 أكتوبر، حيث يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الجيل القادم من الابتكارات فى عالم التكنولوجيا فى عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وبلوك تشين، والتكنولوجيا المالية.

ويقام معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال هذا العام بالتزامن مع الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي" فى مركز دبي التجاري العالمي.

ومعرض "إكسبو" هو حدث دولي، حيث توفر معارض إكسبو الدولية منصة للدول لعرض تقنياتها ومنتجاتها وأفكارها الجديدة.

ويقام المعرض كل خمس سنوات في بلد مختلف ويستمر لفترة أقصاها 6 أشهر، وتستضيفه دبي بمشاركة واسعة من 192 دولة وأهم المنظمات الدولية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022.