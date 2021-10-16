الأوقاف تعلن ضم 52 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد

كتب ـ على عبد الرحمن

أكد اللواء عمرو شكرى رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، ضم 52 مسجدًا جديدًا بمحافظة القاهرة خلال الأسبوع الماضى لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالى ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 3590 مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع الأذان الموحد وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضارى اللائق بمكانة مصر، لافتة إلى أنه وجار الإعداد لضم مائة مسجد أخرى قبل نهاية شهر أكتوبر.

وأطلقت وزارة الأوقاف، مرحلة البث التجريبي للأذان الموحد، بأكثر من مسجد بمحافظة القاهرة فى فبراير 2019 ثم أطلقت المرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد في فبراير 2020، لتصل إلى 1088 مسجدا على مستوى الجمهورية، وهي على النحو التالي:"مديرية أوقاف القاهرة 671 مسجدا، مديرية أوقاف الجيزة 300 مسجدا، مديرية أوقاف القليوبية 117 مسجدًا".

وضمت وزارة الأوقاف مؤخرًا 426 مسجدًا جديدًا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى لمشروع الأذان الموحد، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد بمساجد القاهرة الكبرى حتى الآن 3538 مسجدًا، من واقع 4000 مسجد كانت تستهدفها الوزارة، حيث وضعت الوزارة في هذا الشأن خطة عام 2021 والتى تستهدف 2000 مسجد جديد ليصل إجمالي عدد المساجد إلى 4000 مسجد، وجار التنسيق مع محافظة بورسعيد لتشغيل المشروع بمدن المحافظة بالمشاركة مناصفة بين الوزارة والمحافظة.

ويتميز نظام البث فى الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين وقد تم ضبطه مسبقا من قبل مهندسى الصوت بحيث لا يستطيع أحد التلاعب فى البث ومستوى الصوت، ويتكون جهاز بث الأذان الموحد من 4 قطع قطعتين إلكترونيتين ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.