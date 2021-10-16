الأسوشيتد برس: بيل كلينتون تعرض لعدوى مسالك بولية انتشرت إلى مجرى الدم

كتب محمد جمال

قال مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إن الأخير يتعافى من عدوى بالمسالك البولية، مضيفا أنه يرقد في قسم العناية المركزة بالمستشفى لكنه لا يتلقى "رعاية وحدة العناية المركزة"، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ولم يوضح المساعد، الذي تحدث للصحفيين في المستشفى بشرط عدم ذكر اسمه، سبب وجود كلينتون في وحدة العناية المركزة، مشيرا إلى أنه يعاني من عدوى في المسالك البولية ، لكنه يتحسن.





وأضاف أن حالته المعنوية جيدة وأنه يقرأ الكتب ويشاهد التغطية التلفزيونية حول دخوله المستشفى.

ويوم الجمعة أيضا قال الرئيس جو بايدن إنه اتصل هاتفيا للاطمئنان على كلينتون، مضيفا أنه يبدو بحالة جيدة.

يذكرأن، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة مكالمة للاطمئنان على صحة الرئيس السابق بيل كلينتون بعد دخوله العناية المركزة أمس الخميس جراء إصابته بعدوى في الدم، حسب ما نشر موقع السى ان ان.

وقال بايدن فى تصريحات صحفية أنه أراد الاطمئنان على صحة الرئيس السابق، مضيفا بأن صحة الرئيس السابق في تحسن واضح، ومن المنتظر خروجه من المشفى في أقرب وقت. وقال بايدن أنه اتفق مع الرئيس السابق أن يتقابلا في أقرب فرصة بعد تماثل الأخير للشفاء من وعكته الصحية.

وأضاف بايدن أنه لم يقابل الرئيس السابق منذ فترة ليست قصيرة، لكنه يسعى إلى مقابلته، خاصة وأ، كلينتون كان قد أثنى في أكثر من مرة على سياسات الرئيس الأمريكي الحالي بايدن، مضيفا بأن كلينتون قد يخرج من المشفى اليوم أو الغد نظرا لأن حالته ليست بالخطيرة.