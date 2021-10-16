الأبطال الخارقون يتسلقون جدران مستشفى برازيلى للترفيه على أطفال مرضى.. صور

كتب محمد شعلان

يحرص نجوم المجتمع والمنظمات التطوعية والخيرية في البرازيل على المشاركة كل عام في فعاليات يوم الطفل البرازيلى، التي توافق الثاني عشر من أكتوبر من كل عام، وتستمر الفعاليات في بعض المدن لعدم أيام، ولم ينس المتطوعون مشاركة الأطفال المرضى في المستشفيات هذا العام بعض من لحظات الاحتفالات للترفيه عليهم.



سوبر مان يداعب طفل

وارتدى شباب ينتمون إلى إحدى المنظمات الخيرية أزياء الأبطال الخارقون الأكثر شهرة في أفلام الكارتون، حيث تسلقوا جدران المستشفيات، ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN )، صور للأبطال الذين يرتدون أزياء سبايدر مان، وسوبر مان، المحبوبان إلى الأطفال وهما يتسلقان جدران المستشفى.



جانب من الفعالية



سبايدر مان يتسلق سور المستشفى

وظهر الأطفال وهما يتفاعلون مع زيارة الأبطال الخارقين من نوافذ المستشفى ويبادلونهم الابتسامات وإشارات الترحيب، احتفالا بيوم الطفل البرازيلي.



فقرة ترفيهية للاطفال في البرازيل

وتحتفل البرازيل في كل عام في الـ 12 من أكتوبر بيوم الطفل وذلك منذ عام 1924، ولا يقتصر الأمر على كونه احتفال عادي فهو يعتبر عطلة رسمية ويدمج معه الاحتفال بأهم الأعياد الدينية وهو يوم شفيعة البرازيل.

تعد البرازيل من أكثر وأول الدول اهتماماً بالأطفال، وفي هذا اليوم تكون جميع المؤسسات و المدارس و المنشآت الحكومية في عطلة رسمية حتى المحال التجارية، ويكون هذا اليوم مدفوع الأجر لكافة الموظفين، ولا يوجد شيء في هذا اليوم مفتوح سوى الحدائق العامة والأماكن الترفيهية للطفل، بالإضافة الى الملاعب و المسابح.