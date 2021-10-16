إعدام طن حلوى المولد غير صالحة للاستخدام فى حملة للصحة بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرى الشئون الصحية بأسوان، سلسلة حملات مكثفة خلال الأيام الماضية، لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة، حفاظا على صحة المواطنين بالتزامن مع احتفالات المولد النبوى الشريف.

وقالت الدكتورة سناء محمد ربيع، مدير إدارة مراقبة الأغذية، إن الحملات أسفرت عن إعدام حوالى طن و60 كجم من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومخالفة لقرار الألوان 204 لسنة 2015 بإضافة ألوان غير مصرح بها.

وأضافت مدير إدارة مراقبة الأغذية، أن الحملات أسفرت أيضا عن سحب 47 عينة مختلفة لفحصها فى المعامل المختلفة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما تم تحرير عدد 4 محاضر للمخالفين.

وأشار إلى أنه وبالتزامن مع ذلك وجه الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، برفع درجات الاستعداد القصوى حتى إنتهاء احتفالات المولد النبوي، من خلال رفع درجات الاستعداد بكافة أقسام المستشفيات، والتأكد من جاهزية كافة أقسام الطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

يأتى ذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف، و فى إطار استمرار الحملات الرقابية على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، و تحت رعاية اللواء "أشرف عطية" محافظ أسوان، و توجيهات الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.



إعدام طن من حلوى المولد غير صالحة



إعدام طن من حلوى المولد غير صالحة



إعدام طن من حلوى المولد غير صالحة