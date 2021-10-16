إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أصيب 5 أشخاص، فى حادث مرورى، مساء اليوم السبت، بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 مصابين فى حادث مرورى لمستشفى الداخلة العام بمدينة موط. تبين انقلاب سيارة ملاكى بطريق " موط – المطار" بمركز الداخلة، على بعد 8 كم من مطار الداخلة، أسفر عن إصابة كل من محمد مصطفى محمد، 21 عامًا، ومقيم مدينة موط بالداخلة، جمعة محمد جمعة، 24 عامًا، ومقيم قرية الشيخ والى بمركز الداخلة، ابراهيم أحمد مهدى، 52 عامًا، ومقيم بمدينة موط، جمال عثمان عبد العزيز، 49 عامًا ومقيم مدينة موط، نادر أحمد محمد، 32 عامًا، ومقيم مدينة موط، ومصابون بجروح وكدمات واشتباه كسور فى أماكن متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة، لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تمكن رجال المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الداخلة، من رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.