إصابة 4 أشخاص جراء حادث طعن فى مدينة كالغارى الكندية

كتب محمد جمال

أصيب 4 أشخاص جراء قيام رجل مجهول الهوية بالهجوم مستخدما منجلا وسط مدينة كالغارى الكندية، أمس الجمعة وفقا لقناة "CBC" التلفزيونية.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة المحلية أن المصابين هم من المارة العاديين ويعتقد أن الهجوم جاء بالصدفة ولم تكن هناك أسباب واضحة له، وأن 3 مصابين يعالجون حاليا في المستشفى.

وتمكنت الشرطة من القبض على المهاجم مستعينة بالكلاب والطائرات المسيرة، ويتم حاليا تحديد أسباب الحادث.

يذكرأن، قالت الشرطة الكندية، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة تعرضهم لحادث طعن من قبل رجل مجهول في مدينة مونتريال الشهر الماضى.

وذكر شبكة CBC Montreal أن المصابين هم رجلان وامرأة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، واعتقلت الشرطة المشتبه بتنفيذه الهجوم ونقل إلى المستشفى أيضا.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شرطة كيبيك أنها أوقفت رجلا يشتبه بأنه تسبب في مقتل شخصين وإصابة 5 أخرين بجروح بسلاح أبيض في المدينة الكندية.