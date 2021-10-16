إصابة 4 أشخاص إثر إطلاق نار خلال مباراة كرة قدم أمريكية بمدرسة ثانوية.. فيديو

كتب إيهاب محمد

أصيب أربعة أشخاص جراء حادث إطلاق نار خلال مباراة لكرة القدم الأمريكية فى مدرسة ثانوية بمدينة موبيل، فى ولاية ألاباما، ففي الدقائق الأخيرة من اللقاء سمع صوت إطلاق نار في الجزء الغربي من ملعب لاد بيبلز، مما تسبب بحالة من الهلع وهروب اللاعبين والمشجعين.

وأكد قائد شرطة موبيل، بول برين، للصحفيين، أن الحادث الذي وقع عند المخرج الغربي لملعب "لاد بيبلز" أثناء مباراة بين فريقي مدرستين ثانويتين، مساء أمس الجمعة، خلف 4 مصابين بينهم امرأة، لافتا إلى أن أحدهم تعرض لجروح بليغة تهدد حياته ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

BREAKING: At least 4 people shot at Ladd-Peebles Stadium in Mobile, Alabama pic.twitter.com/0r4j1adVRh — BNO News (@BNONews) October 16, 2021

وأوضح موقع "BNO News"، أن أحد المصابين نقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال بيان صادر عن دائرة الشرطة المتنقلة المحلية: "تم الإبلاغ عن إصابات متعددة، وتم نقل هؤلاء الضحايا إلى المستشفى"، هذا ولم يتم تحديد مطلق النار بعد وأي دافع محتمل غير معروف حاليا.

WATCH: This is the moment on the MCPSS game broadcast between Williamson and Vigor when shots rang out in the concourse at Ladd-Peebles Stadium. The PA announcer is heard telling fans to "cover themselves" as people run onto the field and throughout the stadium. pic.twitter.com/SxS1hHEdOJ — Simone Eli (@SimoneEli_TV) October 16, 2021

كما نشرت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر حالة الهلع التي سادت فى ملعب المباراة أثناء الحادث، إذ بادر أعداد كبيرة من المشجعين إلى البحث عن مأوى آمن.



هروب اللاعبين



اطلاق نيران فى ملعب مباراة كرة قدم أمريكية

في واقعة أخرى، شهدت مباراة كرة قدم بولاية أوكلاهما الأمريكية - فى وقت سابق - واقعة إطلاق نار على أحد اللاعبين داخل الملعب من قبل حكم المباراة بعد مشادة كلامية عقب تعرض أحد اللاعبين للحصول على البطاقة الحمراء والطرد، حيث أشهر الحكم البطاقة للدفاع عن نفسه.

وحسب موقع الإمارات اليوم، ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية أوكلاهوما القبض على الحكم الذى أطلق النار من مسدسه نحو أحد اللاعبين وبعض المشجعين، حيث أشهر الحكم دافي باث بطاقة حمراء في وجه أحد اللاعبين في مباراة للهواة، في مجمع "بولس فالي" الرياضي لكن الأمر تطور بشكل كبير لمشادة كلامية قوية.

وأكد شهود عيان أنهم شاهدوا الحكم، بعد المشاجرة وهو يركض خارج الملعب باتجاه سيارته، وعاد بعد ثوان وهو يحمل مسدسا بيده، بينما كشف تقرير للشرطة، أن اللاعب الذي تلقى البطاقة الحمراء، رأى الحكم يحمل المسدس ويوجهه باتجاهه والمتفرجين الآخرين واللاعبين بالقرب من الملعب، وأطلق رصاصة واحدة، لكنه لم يصب أحدا بأذى، إلا أنه تسبب بحالة من الهلع.