إصابة 4 أشخاص إثر إطلاق نار خلال مباراة كرة قدم أمريكية بمدرسة ثانوية.. فيديو

أصيب أربعة أشخاص جراء حادث إطلاق نار خلال مباراة لكرة القدم الأمريكية فى مدرسة ثانوية بمدينة موبيل، فى ولاية ألاباما، ففي الدقائق الأخيرة من اللقاء سمع صوت إطلاق نار في الجزء الغربي من ملعب لاد بيبلز، مما تسبب بحالة من الهلع وهروب اللاعبين والمشجعين.

وأكد قائد شرطة موبيل، بول برين، للصحفيين، أن الحادث الذي وقع عند المخرج الغربي لملعب "لاد بيبلز" أثناء مباراة بين فريقي مدرستين ثانويتين، مساء أمس الجمعة، خلف 4 مصابين بينهم امرأة، لافتا إلى أن أحدهم تعرض لجروح بليغة تهدد حياته ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأوضح موقع "BNO News"، أن أحد المصابين نقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال بيان صادر عن دائرة الشرطة المتنقلة المحلية: "تم الإبلاغ عن إصابات متعددة، وتم نقل هؤلاء الضحايا إلى المستشفى"، هذا ولم يتم تحديد مطلق النار بعد وأي دافع محتمل غير معروف حاليا.

WATCH: This is the moment on the MCPSS game broadcast between Williamson and Vigor when shots rang out in the concourse at Ladd-Peebles Stadium. The PA announcer is heard telling fans to "cover themselves" as people run onto the field and throughout the stadium. pic.twitter.com/SxS1hHEdOJ