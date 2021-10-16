إزالة 209 حالات تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18 بالدقهلية

استمرت أعمال حملات المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى الدولة وعلى جانبى نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية والتى تستمر أعمالها حتى يوم 29 أكتوبر الحالي.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم اليوم السبت تنفيذ الإزالة لعدد 31 حالة تعد بالمبانى بمساحة قدرها 1443 مترا مربعا بمراكز ومدن ميت غمر المنصورة بلقاس تابعة لولاية الرى والنيل، وبذلك يصبح إجمالى ما تم تنفيذ إزالته منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات عدد 209 حالة تعدى بالمبانى بمساحة إجمالية قدرها 17068 م2 وذلك على مستوى مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تقوم بالمتابعة اليومية لأعمال تنفيذ حملات إزالة التعديات للعمل على تذليل المعوقات أولا بأول حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأوضح "مختار"، أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية وتشمل السكة الحديد والصرف والرى والنيل والأوقاف وغيرها لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

هذا وقد كلف محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى جديدة بعد انتهاء الإزالات وانتهاء أعمال الموجة بالكامل، وإعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال المرحلة الثانية من الموجة المذكورة من خلال الادارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أول بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.