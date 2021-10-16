إجراء أول عملية تغيير مفصل كامل بمستشفى بنى سويف التخصصى لمريض 54 عاما

بنى سويف - هانى فتحى

قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصى، إنه فى إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، تم ولأول مرة فى مستشفى بنى سويف التخصصى إجراء عملية تغيير مفصل فخدى كامل لمريض54 سنة من مركز الواسطى ببنى سويف، مشيرا إلى أنه تم تحويل الحالة عن طريق الغرفة المركزية لقوائم الانتظار بأمانة المراكز الطبية المتخصصة .

وتابع مدير المستشفى، أنه تم مناظرة الحالة بواسطة أطباء جراحة العظام بالمستشفى واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك لتحديد نوع المفصل المطلوب فى إطار البروتوكولات العالمية والمعمول بها فى المبادرة، وتم توفير المفصل المطلوب وإجراء الجراحة اللازمة للمريض بتكلفة تتجاوز ثمانون ألف جنيه، وتم إجراؤها مجانًا.

وحسب بيان لمستشفى بنى سويف التخصصى، قام بإجراء الجراحة الدكتور حمادة سعد وعاونه الدكتور محمد مختار أطباء جراحة العظام بالمستشفى تحت إشراف الدكتور هانى خير استشارى جراحة العظام بالمستشفى، وأطباء التخدير عمرو سيد تحت إشراف الدكتورة منال تغيان استشارى ورئيس قسم التخدير بالمستشفى .

من جانبه، قال الدكتور حمادة سعد أخصائى جراحة العظام بالمستشفى، بأن المريض كان يعانى من خشونة متقدمة بمفصل الفخذ، وتم إجراء عملية تغيير لمفصل الحوض وتركيب مفصل حوض إسمنتى والذى يتميز بأهميته فى تقليل فترة العلاج بالمستشفى وإمكانية حركة المريض من اليوم التالى للعملية، وأضاف أن المريض سيتم وضعه تحت الملاحظة بالقسم الداخلى بالمستشفى للمتابعة واستكمال العلاج لمدة يومين على أن يبدأ جلسات العلاج الطبيعى بالمستشفى بعد ثلاثة أسابيع من الجراحة، موجها الشكر لإدارة المستشفى للدعم الذى تم تقديمه لفريق العمل لإجراء الجراحة و التى تعد من الجراحات الكبرى فى تخصص جراحة المفاصل وابدى سعادته لإجراء مثل هذه النوع من العمليات لأول مرة بالمستشفى.