اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أكتوبر 2021 03:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 16 أكتوبر 2021

السبت، 16 أكتوبر 2021 01:30 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 ذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 فى السوق، وذلك بعد أن خسر الذهب أكثر من 10 جنيهات حتى مساء أمس الجمعة، وتسجل الأسعار في الصاغة استقرار
 
أسعار الذهب فى مصر
 
عيار 18 سجل 664 جنيها
عيار 21 سجل 775 جنيها
عيار 24 سجل 886 جنيها
الجنيه الذهب 6200 جنيه
أونصة الذهب 1767 دولارا
 
وسجلت أسعار الذهب على مدار يومين قفزة كبيرة خلال الـ 48 ساعة التي سبقت إغلاق سوق الذهب العالمي.
 
وبعد إعلان مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر التصنيع في ولاية نيويورك والقراءة الأولية لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان في الولايات المتحدة واجتماعات صندوق النقد الدولي، سجلت أسعار الذهب هبوط ملحوظ مع إعلان بيانات إيجابية
 
سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية ارتفع من 1760 دولارا بنهاية تداولات  إلى 1800 دولار، حيث لاقي الذهب دعما كبيرا من مخاوف موجات التضخم التي ضربت دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لكن قل إغلاق السوق  بساعات هبط الذهب إلي مستويات 1767 دولارا الآن.

سعر الذهب

اسعار الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 21

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة