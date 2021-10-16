أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 16 أكتوبر 2021

كتب إسلام سعيد

ننشر تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 فى السوق، وذلك بعد أن خسر الذهب أكثر من 10 جنيهات حتى مساء أمس الجمعة، وتسجل الأسعار في الصاغة استقرار

أسعار الذهب فى مصر

عيار 18 سجل 664 جنيها

عيار 21 سجل 775 جنيها

عيار 24 سجل 886 جنيها

الجنيه الذهب 6200 جنيه

أونصة الذهب 1767 دولارا

وسجلت أسعار الذهب على مدار يومين قفزة كبيرة خلال الـ 48 ساعة التي سبقت إغلاق سوق الذهب العالمي.

وبعد إعلان مبيعات التجزئة الأمريكية ومؤشر التصنيع في ولاية نيويورك والقراءة الأولية لثقة المستهلك من جامعة ميشيجان في الولايات المتحدة واجتماعات صندوق النقد الدولي، سجلت أسعار الذهب هبوط ملحوظ مع إعلان بيانات إيجابية

سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية ارتفع من 1760 دولارا بنهاية تداولات إلى 1800 دولار، حيث لاقي الذهب دعما كبيرا من مخاوف موجات التضخم التي ضربت دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، لكن قل إغلاق السوق بساعات هبط الذهب إلي مستويات 1767 دولارا الآن.