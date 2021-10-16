أخبار الاقتصاد اليوم: تخصيص 14.4 مليار جنيه لقطاع الصحة 2021-2022

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 16-10-2021، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها.. كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر الدواء الثانى، أن إجمالى المخصصات التى تم توجيهها لقطاع الصحة بلغ 14.4 مليار جنيه فى موازنة عام 2021/2022.

وزير المالية: تخصيص 14.4 مليار جنيه لقطاع الصحة فى موازنة عام 2021-2022

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر الدواء الثاني، عن أن إجمالى المخصصات التى تم توجيهها لقطاع الصحة بلغ 14.4 مليار جنيه فى موازنة عام 2021-2022 حيث تم دعم الأدوية وألبان الأطفال بحوالى 43% مقارنة بالعام المالى السابق وبلغت اعتمادات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى للفئات المختلفة بحوالى 1.2مليار جنيه سواء الطلاب أو الأطفال دون سن المدرسى أو المرأة المعينة أو الفلاحين أو غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى وغير القادرين أيضًا بمنظومة التأمين الصحى، بالإضافة إلى الاستمرار فى دعم موازنة لبرامج العلاج على نفقة الدولة والمبادرات الرئاسية المختلفة فى مجال الصحة .

وقال: تتكافل هذه الجهود مع استمرار التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتسريع وتيرة العمل وضغط الدول الزمنى للانتهاء من مظلة هذه المنظومة.

وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مؤتمر الدواء الثاني: اسمحوا لى أن أستهل كلمتى بما أكده الرئيس السيسي خلال مشاركته عام 2019، فى الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة، قائلاً: إنه يتعين على جميع الحكومات وشركاء التنمية، العمل على إيجاد حلول سريعة ووافية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حقًا رئيسيًا من حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة.

التجارة والصناعة: 43 مليون دولار صادرات التمور خلال 2020 لـ63 دولة

كشف الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، أنه تم خلال العام الماضي، أنه بالرغم من أن مصر تعد من أكبر الدول المنتجة للتمور عالميا إلا أن حصتها من حجم تجارة التمور عالميا لا تتجاوز 4%، مشيرًا الى أن صادرات التمور خلال العام 2020 نحو 43 ألف طن بما يعادل 43 مليون دولار، وتم التصدير الى 63 دولة مقابل 50 دولة فى 2019.

وأضاف القاضي، فى تصريحات له على هامش انطلاق فاعليات الملتقى السنوى الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، إدراج 12 مصنعا بالقائمة البيضاء للمصانع المستوفية للاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء العام الماضى إدراج، وجارى حاليا إدراج 12 مصنعا أخرى بالقائمة وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التمور، والتى تتضمن التوسع فى زراعات اصناف التمور التى تلقى طلبا عالميا.

التخطيط: مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تهتم بتنفيذ إصلاحات شاملة على جميع الأصعدة، بالرغم من التداعيات التي تعرضت لها الدولة نتيجة جائحة كورونا، إلا أن هناك بالفعل نتائج إيجابية تم تحقيقها.

جاء ذلك خلال كلمتها امام وفد من منظمة الرؤساء التنفيذيين CEO وهى منظمة تأسست عام 1958 وتعد مجتمع عالمي يضم 2000 من قادة الأعمال في 50 دولة.

وأشارت السعيد إلى الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الوباء، موضحة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة في مواجهة الوباء، وأن مصر أعلنت عن برنامج للإصلاحات الهيكلية يعمل على تشكيل الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وأوضحت السعيد، أن هذه المبادرات تشمل المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، والذي يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويتماشى مع أهداف أجندة أفريقيا 2063.

وحول رؤية مصر 2030، قالت السعيد، إنها تمت بشكل تشاركي، مؤكدة أن الهدف منها هو تقديم الخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة وحل القضايا واسعة الانتشار في البلاد ليس فقط في الوقت الحالي، ولكن على المدى الطويل. وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و "التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

محافظ الوادى الجديد: الانتهاء من زراعة مليون نخلة أبريل 2022 ونستهدف 150 ألف طن تمور

كشف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن الدولة تسعي إلي انتاج 150 ألف طن تمور من مشروع زراعة 5 ملايين نخلة في الوادي الجديد، وتم التعاقد على أكثر من 90 ألف فدان ضمن هذا المشروع، ونستهدف إدخال فسائل جديدة من الإمارات أمريكا ودول أخري، وخلال شهر أبريل المقبل سيتم الانتهاء من أول مليون نخلة، وما تم التعاقد عليه من مساحات يؤهلنا لزراعة 4 مليون نخلة.

وأضاف خلال تصريحات له على هامش الملتقى التسويقي الأول للتمور المقام في الوادي الجديد، أن النخيل ينتج 40 كيلو مخلفات سنوياً وحجم المخلفات يصل إلي 200 مليون طن سنوياً، لذلك جري تدشين عدد من المصانع لعملية التدوير.

وأشار إلى أن عدد العارضين في الملتقي تجاوز 100 عارض وهو فوق استهداف المحافظة، وهناك 12 محافظة تشارك معنا لعرض إنتاجهم، وتسحوذ محافظات أسوان والجيزة على نصيب كبير من إنتاج مصر من التمور بجانب محافظة الوادي الجديد.

بدء تنفيذ مصنع فوسفات مصر أبو طرطور باستثمارات من 14 لـ 15 مليار جنيه فى يناير

أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط أنه سيتم البدء في تنفيذ مصنع فوسفات مصر أبو طرطور يناير المقبل، بإجمالي استثمارات تتراوح من 14 الى 15 مليار جنيه ليصبح أكبر استثمار في المحافظة.

وكشف خلال تصريحات له على هامش افتتاح ملتقى الأول لتسويق التمور بمدينة الخارجة، أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات الطرح والترسية والدراسات الفنية والمالية والتمويل موضحا أنه بالتوازي سيتم اعادة تأهيل خط سكك الحديد الذي يربط مدينة أبو طرطور سفاجا والبحر الأحمر بحجم استثمارات يبلغ 6 مليارات جنيه.