آخر تطورات تصفية شركة الحديد والصلب.. 278 مليون جنيه مبيعات 5 شهور

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة الحديد والصلب المصرية، عن أخر تطورات أعمال تصفية الشركة خلال الفترة من 1 يناير عام 2021 حتى 31 مايو عام 2021، وجاءت أبرز الخطوات- بحسب تقرير المصفي- وهي:

1- صدر قرار إداري رقم 24 لسنة 2021 بتاريخ 31 مايو 2021 بتعيين المصفي، والذي تقرر معه إيقاف جميع مصانع وأنشطة شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) اعتبارًا من الأحد الموافق 30 مايو عدا نشاط محطة الأكسجين، ويكون المصفي مسئولًا عن تشغيلها وإدارتها، وكذلك تشغيل محطة الغاز الطبيعي لصالح شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية.

2- بلغت كمية مخزون الإنتاج التام في 31 مايو عام 2021 نحو 7903 طن مقسمة بين 5593 طن قطاعات، و1894 طن مسطحات، و16 طن مربع صب مستمر.

3- بلغ إجمالي المبيعات 29.8 ألف طن بقيمة 278.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير عام 2021 حتى 31 مايو عام 2021 موزعة بين 29.7 ألف طن بقيمة 276.9 مليون جنيه مبيعات محلية و122 طن بقيمة 12.4 مليون جنيه تصدير.

4- بلغت الأجور الإجمالية المنصرفة للعاملين من 1 يناير حتى 31 مايو عام 2021 نحو 354 مليون جنيه.

5- بلغت الأرصدة المدينة للعملاء في 31 مايو عام 2021 مبلغ 240 مليون جنيه موزعة بين 7 ملايين جنيه رصيد عملاء القطاع الحكومي والعائلي، و128 مليون جنيه رصيد عملاء القطاع العام والأعمال، و105 مليون جنيه رصيد عملاء القطاع الخاص والمشترك.

6- تم تكوين مخصص ديون مشكوك فيها عملاء بنحو 168 مليون جنيه ما يعادل نحو 69% من إجمالي أرصدة العملاء في 31 مايو عام 2021 مقسمة بين 4 ملايين مخصص للقطاع الحكومي، و76 مليون جنيه مخصص لقطاع العام والأعمال، و88 مليون جنيه مخصص القطاع الخاص والمشترك.

7- بلغت أرصدة العملاء المتعثرين من القطاع الخاص والمشترك والبالغ قيمتها نحو 88 مليون جنيه، قامت الشركة برفع دعاوى قضائية تجاه كافة العملاء، وأبلغت الجهات الرقابية والقضائية بالدولة وكونت عنها مخصص بكامل القيمة ومازالت منظورة أمام القضاء.

8- بلغت مديونيات شركة الحديد والصلب نحو 5.8 مليار جنيه بنهاية مايو عام 2021 مقسمة بين 3.5 مليار جنيه للشركة المصرية للغاز الطبيعي (بتروتريد)، و1.8 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء، و251 مليون جنيه لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، و247 مليون جنيه لشركة مياه القاهرة.

9- بالنسبة للأراضي وضع اليد ستعمل إدارة التصفية جاهدة للوصول إلى مستندات الملكية الخاصة بها تمهيدًا لتقنينها والتصرف فيها بالبيع.

10- بلغت نتائج أعمال التصفية عن الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو عام 2021 صافي خسارة بلغت 590 مليون جنيه.