5 توصيات لعمومية "الحديد والصلب" أبرزها سرعة إزالة التعديات على أراضى الشركة

كتب هانى الحوتى

حددت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، 5 توصيات لتحسين أداء الشركة خلال الفترة المقبلة، بحسب بيانها للبورصة المصرية، وهي:

1- يتعين على الشركة سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات الموجودة على بعض أراضي الشركة وتسجيل كافة الأراضي المملوكة لها.

2- يتعين على الشركة تحديد موقف دائنيها ومديونية صندوق الزمالة الخاص بالعاملين وذلك حفاظًا على حقوق كلا الطرفين.

3- يتعين على الشركة دراسة كافة الأرصدة المدينة المستحقة للشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المستحقات للمحافظة على حقوق الدائنين.

4- يتعين على الشركة إجراء المطابقة مع شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر على الأرصدة بينهما وإنهاء كافة التشابكات بين الشركتين.

5- العمل على حل وإنهاء كافة الخلافات بين الشركة وشركة الكوك لتحديد دائنية ومديونية كل شركة منهما.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب قد وافقت بأغلبية الحضور بنسبة 83.48% على القرارات التالية:

1- تعديل جدول الأعمال المعروض على الجمعية للنظر في القوائم المالية وحساب التصفية في 31 مايو عام 2021.

2- التصديق على تقرير المحاسب المصفي عن نشاط التصفية عن الفترة من 1 يناير عام 2021 حتى 31 مايو عام 2021.

3- اعتماد قائمة المركز المالي في 31 مايو عام 2021 وحساب التصفية عن الفترة من 1 يناير عام 2021 حتى 31 مايو عام 2021 بصافي خسارة قدرها

590.2 مليون جنيه.

4- إحاطة الجمعية العامة بما ورد بتقرير مراقب الحسابات من ملاحظات على القوائم المالية في 31 مايو عام 2021 ورد الشركة عليه.

5- اعتماد قراري رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة للشركة رقمي 24 و25 لسنة 2021 بشأن تعيين المحاسب مصطفى

حسن محمود مصفيًا على شركة الحديد والصلب المصرية واللجنة المعاونة وتحديد أتعابهم.

6- يتعين على المصفي واللجنة المعاونة له سرعة الانتهاء من تقييم كافة خطوط الإنتاج والمعدات وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها للبيع حتى يتسنى

إنهاء كافة أعمال التصفية وفقًا للمدة المحددة بالقرار رقم 24 الصادر بتاريخ 31 مايو عام 2021، كما يلتزم المصفي بتقديم تقرير شهري للشركة القابضة

موضحًا به كافة أعمال التصفية التي تمت خلال الشهر (مالية، قانونية، فنية، بيعية، إجرائية).

7- الموافقة من حيث المبدأ على بيع الأصول المطلوب شرائها من شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بعد تقييمها واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

8- إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من 7 أكتوبر عام 2020 حتى 31 مايو عام 2021.