450 مليون يورو صادرات مصر لأسبانيا فى 6 شهور بنسبة زيادة 69%

كتب إسلام سعيد

ارتفعت الصادرات المصرية للسوق الأسباني، لتبلغ 450.7 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 266.4 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 69.1%، جاء ذلك بحسب أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة من المكتب التجاري بالعاصمة الاسبانية مدريد، حول مؤشرات أداء الصادرات المصرية للسوق الأسباني خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفى هذا الاطار أكد الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى ، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الدور الهام للمكاتب التجارية بالخارج في دعم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تنمية الصادرات المصرية لمختلف دول العالم .

ومن جانبه قال المستشار تجارى أحمد نصر رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الإسبانية مدريد، إن أهم بنود الصادرات المصرية التي شهدت زيادة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2021 تضمنت الحديد الزهر والحديد والصلب بقيمة 145.3 مليون يورو مقارنة بنحو 25.3 مليون يورو بنسبة زيادة بلغت 472.4%، ومثلت 32.2%من قيمة الصادرات المصرية للسوق الإسباني.

أضاف رئيس المكتب التجاري بمدريد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن صادرات الفواكه سجلت خلال النصف الأول من العام الجارى نحو 24.9 مليون يورو مقارنة بنحو 8.2 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 204.7%، وبلغت صادرات السكر والمصنوعات السكرية نحو 4.3 مليون يورو مقارنة بنحو 965 ألف يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 347.7% .

وذكر أن صادرات الملابس الكروشيه سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 32 مليون يورو مقارنة بنحو 17.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 84.1%، وبلغت صادرات اللدائن ومصنوعاتها نحو 49.1 مليون يورو مقارنة بنحو 32.5 مليون يورو بنسبة زيادة بلغت 50.9%.

وقال إن صادرات الملح والكبريت و الأتربة والأحجار والمواد الجبسية و الأسمنت بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 3.099 مليون يورو مقابل 1.071 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الماضي بنسبة بلغت نحو 189.4%.