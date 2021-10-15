اليوم السابع
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4 مجالات حددها البنك الدولى لتحقيق النمو وقت الأزمات.. تعرف عليها

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 02:00 ص
4 مجالات حددها البنك الدولى لتحقيق النمو وقت الأزمات.. تعرف عليها ديفيد مالباس
كتب: عبد الحليم سالم

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حدد البنك الدولى 4 آليات لتعامل الدول مع الأوضاع الراهنة، بما يضمن لها النهوض، وذلك وفق رؤية ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى خلال الاجتماعات السنوية فى واشنطن، وذلك بهدف تحقيق النمو وقت الأزمة ، ولا سيما أن نحو 700 مليون شخص انضموا لقائمة الفقراء، بجانب 100 مليون دخلوا الفقر المدقع، كما أن 40‎‎ % من الدول لم تتعاف نتيجة جائحة كورونا.. تعرف علي التفاصيل والأربعة مجالات.
 
1- المجال الأول هو الاستقرار الاقتصادى وارساء النمو، والقضاء على إهدار الموارد، وزيادة الاستفادة منها مع الاصلاح الضرببى.
 
2- المجال الثالث الاستفادة من الثورة الرقمية، فى كل المجالات وزيادة الاستثمار فى الرقمنة، مع تحقيق النمو الأخضر والتحول نحو الطاقة النظيفة، ووقف الملوثات مثل الفحم.
 
3- المجال الرابع هو الاستثمار فى الموارد البشرية، ومجالات التعليم والصحة والتركيز على الأطفال.
 
 

البنك الدولى

ديفيد مالباس

الاجتماعات السنوية للبنك الدولى

النمو وقت الأزمة

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