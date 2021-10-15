4 مجالات حددها البنك الدولى لتحقيق النمو وقت الأزمات.. تعرف عليها

كتب: عبد الحليم سالم

حدد البنك الدولى 4 آليات لتعامل الدول مع الأوضاع الراهنة، بما يضمن لها النهوض، وذلك وفق رؤية ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى خلال الاجتماعات السنوية فى واشنطن، وذلك بهدف تحقيق النمو وقت الأزمة ، ولا سيما أن نحو 700 مليون شخص انضموا لقائمة الفقراء، بجانب 100 مليون دخلوا الفقر المدقع، كما أن 40‎‎ % من الدول لم تتعاف نتيجة جائحة كورونا.. تعرف علي التفاصيل والأربعة مجالات.

1- المجال الأول هو الاستقرار الاقتصادى وارساء النمو، والقضاء على إهدار الموارد، وزيادة الاستفادة منها مع الاصلاح الضرببى.

2- المجال الثالث الاستفادة من الثورة الرقمية، فى كل المجالات وزيادة الاستثمار فى الرقمنة، مع تحقيق النمو الأخضر والتحول نحو الطاقة النظيفة، ووقف الملوثات مثل الفحم.

3- المجال الرابع هو الاستثمار فى الموارد البشرية، ومجالات التعليم والصحة والتركيز على الأطفال.