اليوم السابع
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وزير الخارجية التونسى فى عيد الجلاء: كلنا عابرون وتبقى تونس

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 10:16 م
وزير الخارجية التونسى فى عيد الجلاء: كلنا عابرون وتبقى تونس عثمان الجرندى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين
أ.ش.أ

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هنأ عثمان الجرندى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الجمعة الشعب التونسى بمناسبة الذكرى الـ 58 لعيد الجلاء.

 

وقال الجرندى - فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "كلنا عابرون وتبقى تونس.. المجد والخلود لشهداء الوطن ممن سقوا بأرواحهم الزكية أرض تونس لتظل حرة مستقلة سيدة ذاتها ومنيعة أبد الدهر وكل عام وتونس والشعب التونسى بألف خير".

 

ويحيى التونسيون اليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 الذكرى ال58 لعيد الجلاء وهو تاريخ جلاء آخر جندى فرنسى من الأراضى التونسية عام 1963.

 

وتعتبر الحكومة التونسية عيد الجلاء يوم عطلة رسمى لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة ويتم فيه تعطيل الدراسة.

 

 


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