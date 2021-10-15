وزيرة التضامن: كل الأسر المستفيدة من دعم الوزارة تتكون من 7 أو 8 أفراد

كتب: محمد الأحمدى

قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى أن كل الأسر التي تتلقى الدعم من الوزارة لديهم 6 أو 7 أو 8 أفراد فى الأسرة، مضيفها أنها تكره الحرمان أو وجود أسرة محرومة يوجد بها طفل لا يأكل لذلك التغذية في المدرسة مهمة جدا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم منى الشاذلى على قناة CBCأن هذه الأسر تحتاج إلى التوعية والخدمات، موضحه أنها كانت تعمل في ملف حقوق الطفل قبل توليها الوزارة، مؤكده أنها أرادت العمل على مشكلة الزيادة وأن مصر مهما تتقدم في المستوى الاقتصادى فالزيادة السكانية متوالية.

وعرضت الإعلامية منى الشاذلى مقطع فيديو لحملات تنظيم الأسرة التي كانت تنظمها وسائل الإعلام في السنوات الماضية.