اليوم السابع
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وزيرة التضامن: كل الأسر المستفيدة من دعم الوزارة تتكون من 7 أو 8 أفراد

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 11:46 م
وزيرة التضامن: كل الأسر المستفيدة من دعم الوزارة تتكون من 7 أو 8 أفراد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

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قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى أن كل الأسر التي تتلقى الدعم من الوزارة لديهم 6 أو 7 أو 8 أفراد فى الأسرة، مضيفها أنها تكره الحرمان أو وجود أسرة محرومة يوجد بها طفل لا يأكل لذلك التغذية في المدرسة مهمة جدا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج معكم منى الشاذلى على قناة  CBCأن هذه الأسر تحتاج إلى التوعية والخدمات، موضحه أنها كانت تعمل في ملف حقوق الطفل قبل توليها الوزارة، مؤكده أنها أرادت العمل على مشكلة الزيادة وأن مصر مهما تتقدم في المستوى الاقتصادى فالزيادة السكانية متوالية.

وعرضت الإعلامية منى الشاذلى مقطع فيديو لحملات تنظيم الأسرة التي كانت تنظمها وسائل الإعلام في السنوات الماضية.

 

 


التضامن الاجتماعى

نيفين القباج

وزاره التضامن الاجتماعى

منى الشاذلى

الزياده السكانيه

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