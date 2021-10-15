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وزيرة التضامن تكشف كواليس حضورها مناقشة رسالة ماجيستير لطالبة بدار الأيتام

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 10:22 م
وزيرة التضامن تكشف كواليس حضورها مناقشة رسالة ماجيستير لطالبة بدار الأيتام الدكتورة نيفين القباج مع الطالبة
كتب: محمد الأحمدى

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كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، كواليس حضورها مناقشة رسالة ماجيستير لطالبة بدار الأيتام، أن الوزارة دورها الحقيقى يتمثل في مساعدة الطالبة وكل زملائها.

وأوضحت وزيرة التضامن، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" منى الشاذلى بقناة cbc، أن من أخبرها بأنها تحضر رسالة ماجيستير زوجها، قائلة إنها كانت سعيدة بدعم زوجها وطلبت معرفة موعد المناقشة لحضور الرسالة، موضحه أنها حضرت مناقشة رسالتها وقت افتتاح معرض ديارنا في الإسكندرية ولحقت بالطالبة وقت المناقشة.

وتابعت أنها وقت افتتاح معرض ديارنا كان لديها وتر قطع فى كتفها وحينما رأتها الطالبة وقت مناقشة الرسالة ارتبكت، مؤكده أنها فخورة بدعم زوجها لها وأساتذتها. 

 


التضامن الاجتماعى

وزيره التضامن الاجتماعى

نيفين القباج

معرض ديارنا

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