موقع بوكنج سي دبليو للطيران والفنادق.. موقع ذكى بمميزات استثنائية نحو ريادة فى الشرق الأوسط

تقرير خاص

أذكر أنني قررت خوض رحلة سفر ومغامرة مختلفة قبل بضع سنوات، حينها قررت وخططت أن تكون هذه الرحلة، هي الأفضل خلال حياتي، ولكن كي تكون الأفضل فيجب أن يكون لها استعداد خاص وترتيب مختلف عن أي تجربة قمت بخوضها من قبل، قررت أن تكون هذه المرة أن لن تكون معتادة، وأن لن تكون عادية، بل ستكون استثنائية.

وعلى الفور، قد بإفراغ جدول أعمالي لمدة أسبوع وقررت بدء الحجز، الوجهة فرنسا - المدينة باريس، حددت الوجهة وبدأت الإستعداد.

قمت بالتوجه لموقع الطيران المصري والبحث عن أفضل ميعاد وأرخص سعر لرحلتي في تلك الفترة، بعد الكثير من البحث لم أجد ما يناسبني، لا توجد رحلات متاحة كافية، وقد بدأت هنا نوعًا أصاب بخيبة أمل.

خيبة أمل نعم، لكن حسنا لم أيأس وتوجهت إلى خطوط الطيران الفرنسي وقمت بالبحث (وفي كل مرة أقوم بإنشاء حساب جديد وتفعيله لكل خط طيران) وبعد البحث لم أجد ما يناسبني أيضا، تذاكر الطيران غالية جدا، عدت مرة أخرى للطيران المصري وقمت بتغيير بعض المواعيد حتى وجدت ميعادًا للرحلة لا أقول إنه مناسب، ولكن أقول يوفي بالغرض، فقد غيرت يوم الرحلة لليوم التالي. بعد معاناة، حجزت الرحلة، ثم بعدها أضعت نفس الوقت والمجهود وتسجيل الحسابات عبر مواقع الفنادق لكي أختار الفندق المناسب لي، وأيضا أضعت الكثير من الوقت حتى قمت بحجز المواصلات الداخلية في الباص الخاص...إلخ. تعب، ومجهود، وعناء كبير، لمجرد أن تحجز ما تريد بالسعر الذي تريد، فكرت وقتها، لماذا لا يوجد موقع يجمع كل هذه الأمور في مكان واحد؟! وبعد بضع سنوات من هذا السؤال، أخيرا يحدث الأمر، وتظهر موقعسياحية ناشئة تجمع كل تلك الأمور في منصة واحدة، إنها موقعBookingCW الرائدة.

حسنا، مقدمة طويلة، ولكن كان عليك أولا أن تتفهم كم التعب والعناء الذي يلاقيه من يريد حجز رحلة دولية لما يناسبه من تكليفات، كل هذا الأمر ربما يمكننا القول إنه أصبح من الماضي بعدما تم إطلاق موقع www.bookingcw.com الرائد.

ببساطة... موقع www.bookingcw.com هو عبارة عن محرك بحث إلكتروني خاص بالسياحة، يتيح لك البحث في كل ما يتعلق بأمور الرحلات الجوية، فيمكنك من خلاله عمل الآتي:

البحث عن مواعيد رحلتك.المقارنة بين جميع خطوط الطيران المتاحة.المقارنة بين شريحة كبيرة من الأسعار.تفقد آخر الخصومات والعروض على رحلات الطيران.البحث عن الفنادق داخل موسوعة بها أكثر من 50000 فندق محلي وعالمي.المقارنة بين أسعار الفنادق واختيار الأرخص والأفضل لك.إمكانية حجز وسائل مواصلات داخلية كالباص والسيارات المؤجرة والسيارات الخاصة.إمكانية حجز طاولات في المطاعم في أوقات محددة.إمكانية حجز قاعات مؤتمرات لرواد الأعمال.

بالإضافة إلى الكثير من الأمور الأخرى.

فقط أريدك أن تتخيل أنه يمكنك حجز جميع تلك الأمور من منصة واحدة فقط، هي BookingCW، وتوفر على نفسك عناء التنقل بين مواقع الطيران والفنادق وغيرها.

موقع BookingCW أيضا موقع عالمي، بمعنى أنه محلي ودولي، فهو يوفر لك خطوط الطيران الدولية وكذلك المحلية، وبه شريحة عظيمة من الفنادق المحلية والعالمية، مما يجعل الموقع على رأس مواقع الحجز الإلكتروني السياحي.

ربما الموقعجديدة وناشئة، ولكنها في وقت قليل جدا قامت بالاستحواذ على شريحة كبيرة من العملاء وسحبهم من المنافسين لما تقدمه من خدمات وتسهيلات تنافسية جدا مقارنة مع باقي المواقع.

أيضا كون موقع BookingCW محرك بحث، يجعله متفردا في المنافسة، والسبب في ذلك أنه يعرض جميع خطوط الطيران وجميع الفنادق، ولا يختص بخط طيران معين، وهذا يجعل الموقع من أقوى مواقع الحجز السياحي لأنه يعرض أرخص الأسعار المتاحة لكل رحلة، ناهيك عن الخصومات التي يقدمها الموقع نفسه على خطوط الطيران وطبقا لمعدلات حجز الزائر.

شكرا موقع BookingCW على هذه القفزة النوعية التي تحدثها في مجال السياحة في الشرق الأوسط.















