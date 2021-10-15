اليوم السابع
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مصرع طفلة سقطت من عقار سكنى أثناء لهوها بعين شمس

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 10:00 م
مصرع طفلة سقطت من عقار سكنى أثناء لهوها بعين شمس إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

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لقت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس أثناء لهوها بمنطقة عين شمس، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع طفلة إثر سقوطها من شرفة شقة الأسرة بدائرة قسم الشرطة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة تدعى "س. ع"، سنة ونصف، سودانية الجنسية، أثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وبسؤال أسرة الطفلة، قالوا إنها سقطت من الطابق الخامس أثناء لهوها، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع طفلة بعين شمس

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