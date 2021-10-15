محافظ دمياط: حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

دمياط - معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً للقرارات التى أعلنتها الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم ومجابهة أى تداعيات محتملة.

وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية حملاتها لمتابعة تطبيق كافة التدابير الوقائية، حيث يتم المرور بشكل دورى على المطاعم والكافيتريات والمقاهى والمنشآت التجارية، وأسفرت الحملات المُنفذة على مدار الأسبوع عن ضبط عدد من المخالفات لتلك الإجراءات وقيام بعض المقاهى بتقديم شيشة للمواطنين، بالإضافة إلى رصد مخالفات خاصة بعدم الالتزام بمواعيد الغلق وأيضاً عدم ارتداء الكمامة الواقية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات.