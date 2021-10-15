محافظ بنى سويف يوجه بسرعة إصلاح هبوط مفاجئ محدود على الطريق الصحراوى الغربى

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، بالانتقال لمعاينة البلاغ الوارد لغرفة عمليات المحافظة بحدوث هبوط محدود فى جانب من الطريق الصحراوى الغربي، مشددا على اتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة، وسرعة استدعاء مسئولى هيئة الطرق لسرعة إصلاح الهبوط، وعودة حركة سير السيارات بكامل الطريق.

وانتقل السكرتير العام المساعد للموقع، واستقبله ناصر سيف رئيس المدينة، بموقع الهبوط المحدود وهو عبارة عن حفرة فى الطبقة الأسفلتية بذلك الجزء المحدود من أقصى الجانب الأيسر فى طرف الطريق.

وتم إبلاغ هيئة الطرق مع التواجد الأمنى والمرور، حيث تم تأمين مكان الهبوط بحواجز بعيد عن منطقة العمل، وحضر المختصون من هيئة الطرق وتسلموا الموقع من الوحدة المحلية.

وشدد السكرتير العام المساعد بضرورة عمل الحواجز وتعليق لوحات إشارية مضيئة لتحويل الطريق بعيدا عن مكان الهبوط ولتحقيق السيولة المرورية على الطريق وبشكل يسمح للهيئة إصلاح الموقع.