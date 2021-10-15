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لبنان: اليوم إغلاق عام حدادا على أرواح ضحايا اشتباكات الطيونة ببيروت

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 12:39 م
لبنان: اليوم إغلاق عام حدادا على أرواح ضحايا اشتباكات الطيونة ببيروت نجيب ميقاتى
إيمان حنا

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أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي مذكرة بإعلان اليوم الجمعة إغلاق عام بأنحاء البلاد، حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيحة أحداث أمس فى منطقة الطيونة ببيروت، بحيث تُغلق جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمدارس الرسمية والخاصة".وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

كانت منطقة الطيونة قد شهدت امس وقوع اشتباكات على خلفية الدعوة للتظاهر ضد محقق جريمة مرفأ بيروت ، وسقط  6 قتلى و40 مصابا خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الطيونة - بدارو بلبنان أمس، ووجه الجيش اللبناني رسالة تحذيرية بإطلاق النار على أي مسلح في طرقات بيروت، وطلب الجيش اللبناني من المدنيين إخلاء الشوارع في منطقة الطيونة ببيروت، وقام بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الاشتباكات.


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