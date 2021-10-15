كيف تصنع عروسة المولد والحصان فى مصانع الغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أحد أقدم مصانع عروسة المولد والحصان بمحافظة الغربية، والذي يشتهر بتصنيع عروسة المولد التي تغزو الأسواق قبل حلول المولد النبوي الشريف.

يقول محمد فؤاد لـ"اليوم السابع" أنه يعمل فى هذه المهنة منذ 20عاما وتعلمها على يد والده الذي ورثها عن والده وجده، مشيرا أنهم اشتهروا بهذه المهنة منذ عشرات السنين، وتُعد من أقدم الصناعات منذ العصر الفاطمي.

وأشار أن موسم العمل يبدأ قبل المولد النبوي الشريف بشهر وينتهي قبل المولد بيومين ثم بعد ذلك يغلقون المصنع ويستأنفون عملهم الأساسي، مبينا أنه يتم إحضار السكر وإذابته فى الماء فى حلل نحاسية على درجة حرارة عالية، مع قليل من ملح الليمون وبعد الوصول لدرجة الذوبان وصناعة الخليط يتم صبه فى قوالب خشبية وبعد انتهاء الصب يتم فك القوالب بعد تماسك الشكل، وينتهي بعد ذلك لمرحلة التزيين.

وتابع بأنهم يصنعون أشكال العروسة والحصان والسفينه والدبابة وأي شكل هندسي، ويتم البيع بالكليو للتجار لبيعها فى الشوادر.

وأضاف أن الأسرة من رجال وسيدات يعملون معا فى المهنة وتقوم السيدات بتزيين العرائس والحصان، باستخدام ورق لف الهدايا وقطع من ورق الالمونيا بألوانه المختلفه لإضفاء شكل جمالي للعروسة أو الحصان لجذب الأنظار لها.



أشكال من بعض عروسة المولد



أشكال من عروسة المولد



تزيين عروسة المولد



حصان المولد



عروسة المولد