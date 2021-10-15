كورونا فى الدول العربية: استمرار العراق كأكثر تسجيلًا للإصابات

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أظهرت بيانات وزارة الصحة فى عدد من الدول العربية، اليوم الجمعة، تباينا فى الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث استمر العراق كأكثر الدول تسجيلا للإصابات، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وسجلت وزارة الصحة العراقية 2162 إصابة، و32 وفاة، وتماثل 3199 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و32 ألفا و660 حالة، والوفيات إلى 22 ألفا و713 حالة، والشفاء إلى مليون و961 ألفا و666 حالة بنسبة 96.5%.

وفى ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 563 إصابة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 349 ألفا و210 إصابات، و1661 حالة شفاء بإجمالى 277 ألفا و701 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة 4 آلاف و860 حالة عقب تسجيل 11 حالة جديدة.

وفى الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 104 إصابات، ليرتفع الإجمالى إلى 738 ألفا و372 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ المجموع الكلى 2118 حالة، وتعافى 179 حالة ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 731 ألفا و984 حالة.

من جانبها، أعلنت البحرين تسجيل 50 إصابة وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تماثل 49 حالة للشفاء، ليصل إجمالى المتعافين إلى 273 ألفا و900 حالة.

وفى السعودية، سجلت وزارة الصحة 48 إصابة و3 وفيات، و42 حالة شفاء، ليصل إجمالى الإصابات إلى 547 ألفا و845 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و758 حالة، والشفاء إلى 536 ألفا و859 حالة.