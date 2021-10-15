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كل ما تريد معرفته عن كيف زاد سكان مصر نصف مليون نسمة خلال 100 يوم

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 07:00 م
كل ما تريد معرفته عن كيف زاد سكان مصر نصف مليون نسمة خلال 100 يوم سكان
كتب مدحت عادل

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سجلت الساعة السكانية المعلقة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء الماضي وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و500 ألف نسمة، ويقدم اليوم السابع أسئلة وأجوبتها حول كيفية وصول عدد السكان لهذا الرقم.

س. ما هو معدل زيادة السكان بعد تسجيل هذا الرقم ؟

ج. بعد وصول عدد السكان لنحو 102 مليون و500 نسمة فقد سجل زيادة قدرها نصف مليون نسمة خلال 100 يوم حيث سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.


س. ما هي المحافظات التي سجلت أعلى زيادة للسكان؟

ج. جاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.3 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.7 مليون نسمة، ثم الدقهلية 6.9 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.7 مليون نسمة، ثم المنيا 6.1 مليون نسمة، ثم القليوبية 6 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.3 مليون نسمة.


س. ما هو عدد السكان في باقى المحافظات؟

ج. بلغ عدد سكان محافظة أسيوط 4.9 مليون نسمة، المنوفية 4.6 مليون نسمة، الفيوم 4 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.6 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.5 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 782.6 ألف نسمة، السويس 777 ألف نسمة، مطروح 508.6 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 395.1 ألف نسمة، الوادي الجديد 264.5 ألف نسمة، جنوب سيناء 112.8 ألف نسمة.

 


الإحصاء

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عدد سكان مصر

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