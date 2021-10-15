كل ما تريد معرفته عن كيف زاد سكان مصر نصف مليون نسمة خلال 100 يوم

كتب مدحت عادل

سجلت الساعة السكانية المعلقة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء الماضي وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و500 ألف نسمة، ويقدم اليوم السابع أسئلة وأجوبتها حول كيفية وصول عدد السكان لهذا الرقم.



س. ما هو معدل زيادة السكان بعد تسجيل هذا الرقم ؟ ج. بعد وصول عدد السكان لنحو 102 مليون و500 نسمة فقد سجل زيادة قدرها نصف مليون نسمة خلال 100 يوم حيث سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.



س. ما هي المحافظات التي سجلت أعلى زيادة للسكان؟ ج. جاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.3 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.7 مليون نسمة، ثم الدقهلية 6.9 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.7 مليون نسمة، ثم المنيا 6.1 مليون نسمة، ثم القليوبية 6 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.3 مليون نسمة.