غرفة الأخشاب تدعم برنامج تنمية طهطا بسوهاج لتطوير صناعة الأثاث

كتب إسلام سعيد

أعلن المهندس أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والاثاث باتحاد الصناعات، التعاون مع مركز تحديث الصناعة ومحافظة سوهاج و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل على نجاح برنامج تنمية طهطا، وأن الغرفة تدعم هذه المبادرة، وستسعى للتعاون مع القائمين عليها لإنجاح التجمع الصناعى بطهطا لصناعة الأثاث.

جاء ذلك خلال تكريم عددًا من مصنعي الاثاث المشاركين بمعرض تراثنا في دورته الثالثة 2021، في جناح غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، بالإضافة للمشاركين بالمعرض من طهطا محافظة سوهاج ضمن جناح تنمية التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتميزهم في تصنيع قطع أثاث والمشاركة بها في معرض تراثنا 2021.

وأعلنت غرفة الأخشاب، أنه تم منح العارضين المشاركين شهادات تقدير مع تحفيزهم لتعلم كل ما هو جديد في سوق الأثاث المصري مع تقديم كامل الدعم من الغرفة، يأتي ذلك في إطار تشجيع الغرفة لمصنعي الاثاث ودعم الورش الصغيرة في كل محافظات مصر، كما أن مشاركة مصنعي الأثاث بطهطا من خلال مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقالت الغرفة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن مشاركتها بمعرض تراثنا هي المرة الثانية، منوها إلى أنها تأتي بغرض تشجيع الشباب المبدع في مصر على تسويق منتجاتهم المتميزة بمعرض مهم و فعال، علاوة على تعريف المجتمع المصري بإمكانيات شباب المصنعين ومدى إمكانياتهم في إنتاج منتجات متنوعة سواء كلاسيكية أو مودرن أو تراثية بالإضافة إلي منتجات الديكور والبراويز الخشبية.

يشار إلى أن مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية أحد مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئياً بقرض من البنك الدولي، وتهدف مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية إلى تنمية عدد من التكتلات الحيوية والواعدة في المحافظتين.

يذكر أن غرفة الأخشاب تشارك في معرض تراثنا في دورته الثالثة 2021 بجناح تم تصميمه ليناسب فاعليات المعرض الذى يضم أكثر من 40 قطعة أثاث وديكور لأكثر من 20 مصنعا من القاهرة، دمياط، سوهاج، وذلك على مساحة 182 مترا، وقد قامت الغرفة بدفع كافة تكاليف المعرض، ويأتي ذلك في إطار دعم تشجيع الغرفة لشباب الصناع وتعريف السوق المصري بمنتجاتهم الرائعة، وأيضا تعريف الصناع على كيفية تسويق منتجاتهم.

من جانبه قال لامي مكاري، تفتخر مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية والتي تهدف إلى تنمية عدد من التكتلات الواعدة في محافظتي سوهاج وقنا والذي يعد أحد مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً بقرض من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية، باشتراك تكتل طهطا للأثاث بسوهاج من خلال حوالي 25 خط تصميم يضموا 64 منتج جديد تم تنفيذهم خصيصاً لمعرض تراثنا 2021 من خلال اشتراك 48 ورشة متوطنة في التكتل.

وأضاف أنه تم إعداد خطة عمل متكاملة لتكتل طهطا في سوهاج بالتوافق مع أصحاب المصلحة من الورش الإنتاجية وتم اعتمادها من المحافظة وبرنامج التنمية المحلية، وتم تنفيذ مجموعة من التدخلات من خلال الاشتراك في معرض تراثنا حيث تم العمل على إعداد تصميمات حديثة تتوافق مع اتجاهات الطلب المحلية والعالمية وتدريب وتوجيه الورش خلال فترة الاعداد وتوفير كتالوج للمنتجات ورفع المنتجات على البوابة الالكترونية لشركة أيادي مصر وإعداد مقابلات مع مشترين وتدريب الورش المشتركة في المعرض على التسعير والتغليف والاشتراك في المعارض.

والجدير بالذكر بأنه تم إعداد التصميمات بالاشتراك مع إحدى كبرى شركات التصميم والأثاث المتخصصة وكذلك بالاشتراك مع طلاب من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

يشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض تراثنا للعام الثالث على التوالى، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.