اليوم السابع
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ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته كمية من مخدر الترامادول

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 04:37 م
ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته كمية من مخدر الترامادول المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

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تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري قادم من قطر بحوزته اقراص مخدرة ومطاحن خاصة بالمخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، أستوقف محمود محمد سعيد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عماد جاب الله مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود شرائط أدوية وسط الملابس، قام مصطفي محمود المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 13 شريط ترامادول بهم 130 قرص و 3 مطحنة تستخدم في طحن المخدرات.

أمر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

 

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