شواطئ الإسماعيلية تواصل استقبال المصطافين فى العطلة الأسبوعية.. فيديو وصور

ورصد "اليوم السابع"، إقبال المصطافين، على شواطئ الإسماعيلية، التى استقبلت عدد قليل من المصطافين، مع تشديد الإجراءات الاحترازية.

وقال محمد القماش، مدير شاطئ ومنتجع الفيروز التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن فتح الشواطئ والشاليهات أمام المواطنين، يتم وسط اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع المصطافين، مؤكدًا تعقيم وتطهير المكان بالكامل، يومًا، حفاظًا على سلامة المصطافين.

وأضاف "القماش"، أن سعر تذكرة دخول الفرد إلى الشاطئ، 40 جنيهًا للمصطافين أيام الجمعة والعطلة من خارج المحافظة حتى الساعة الثانية ظهرًا، وبعد الثانية ظهرًا بـ 20 جنيهًا، للمصطافين من خارج المحافظة، أما أبناء المحافظة، فسعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، حتى الساعة الثانية ظهرًا ثم بعد ذلك بعشرة جنيهات فقط.

وقرر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، دخول كبار السن، من فوق سن الـ 60 عاما، مجانًا لجميع شواطئ وأندية الإسماعيلية.



شواطئ الإسماعيلية تواصل استقبال المصطافين (1)



شواطئ الإسماعيلية تواصل استقبال المصطافين (2)



شواطئ الإسماعيلية تواصل استقبال المصطافين (3)



شواطئ الإسماعيلية تواصل استقبال المصطافين (4)



شواطئ الإسماعيلية تواصل استقبال المصطافين (5)



شواطئ الإسماعيلية تواصل استقبال المصطافين (6)



شواطئ الإسماعيلية تواصل استقبال المصطافين (7)



شواطئ الإسماعيلية تواصل استقبال المصطافين (8)