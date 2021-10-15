اليوم السابع
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شاهد أنواع وأسعار حلاوة المولد النبوى بقنا واستعدادات المحافظة لاستقبال الاحتفالات

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 05:32 م
شاهد أنواع وأسعار حلاوة المولد النبوى بقنا واستعدادات المحافظة لاستقبال الاحتفالات بيع حلوى المولد استعدادا ليوم المولد النبي
قنا- صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشر من أماكن بيع حلوى المولد النبوى بمحافظة قنا، وذلك لمعرفة أنواع وأسعار الحلوى والتجهيزات النهائية من قبل البائعين للاحتفال بالمولد. 

 
ويقبل الأهالي بمحافظة قنا على شراء الأنواع المتعددة من الحلوى، وقال محمد كمال، أحد البائعين، إن مجال بيع الحلوى بالوراثة في العائلة، فلا أحد فى العائلة يعمل سوى فى بيع الحلوى. 
 
وأوضح كمال، أن البائعين يستعدون لاستقبال المولد النبوى الشريف قبيل أيام المولد بشهر ونصف وتوفير حلوى طازجة للبيع، ويتواجد جميع أنواع الحلوى التى يقبل عليها الزبائن، مشيرًا إلى أن هناك أنواع عديدة من الحلوى مثل عين الجمل والمشبك والملبن والحمص والفول والفولية والسمسمية، وفواكه، والجوزية، والبسيمة. 
 
 
ولفت البائع إلى أن حلوى المولد تشترى لكي تهادى أيضًا فيهدي المسيحي جاره المسلم وكذلك يقدمها الأشخاص فيما بينهم كنوع من الهدايا. 
 

بيع حلوى المولد استعدادا ليوم المولد النبي (2)
بيع حلوى المولد استعدادا ليوم المولد النبي

بيع حلوى المولد استعدادا ليوم المولد النبي (3)
بيع حلوى المولد استعدادا ليوم المولد النبي

بيع حلوى المولد استعدادا ليوم المولد النبي (6)
بيع حلوى المولد استعدادا ليوم المولد النبي 
 
بيع حلوى المولد استعدادا ليوم المولد النبي (10)
بيع حلوى المولد استعدادا ليوم المولد النبي

 


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