سعر اليورو اليوم الجمعة 15-10-2021 بالبنوك

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري عند سعر 18.12 جنيه للشراء، و18.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية استقر عند سعر 18.11جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.10جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
18.10جنيه للشراء.
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.22جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.12جنيه للشراء.
18.28جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر18.12جنيه للشراء.
18.28جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.11جنيه للشراء.
18.27جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.14 جنيه للشراء.
18.28 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.14 جنيه للشراء.
18.31 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.14 جنيه للشراء.
18.28 جنيه للبيع.
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