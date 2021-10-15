اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الجمعة 15-10-2021 بالبنوك

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 12:43 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 15-10-2021 بالبنوك اليورو
كتب: سماح حمدى

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استقر سعر اليورو اليوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك نظرًا لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري عند سعر 18.12 جنيه للشراء، و18.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية استقر عند سعر 18.11جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.10جنيه للشراء، و18.22 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.10جنيه للشراء.
 
18.22جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.12جنيه للشراء.
 
18.28جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.12جنيه للشراء.
 
18.28جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.11جنيه للشراء.

18.27جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.14 جنيه للشراء.
 
18.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.14 جنيه للشراء.
 
18.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.14 جنيه للشراء.
 
18.28 جنيه للبيع.

 


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